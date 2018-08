Orrore a Volturara: trovate decine di carcasse animali morti Si tratta di ovini. Erano in avanzato stato di decomposizione

di Siep

Macabra scoperta da parte dei Carabinieri della Stazione di Volturara Irpina che, con i colleghi della Forestale nonché a personale del Servizio Veterinario dell’ASL e della locale Polizia Municipale, hanno rivenuto decine di carcasse di ovini.

Il sopralluogo congiunto è stato effettuato in una zona montuosa ed impervia all’interno del Parco Naturalistico dei Monti Picentini, tra le località Ceraso e Cretazzuolo dove, in un ripido dirupo, c'erano decine di carcasse di animali in avanzato stato di decomposizione.

Ora toccherà al Comune provvedere a recuperare le carcasse e smaltirle.

Già recuperati, in ogni caso, i microchip identificativi di alcuni animali che saranno utili per risalire al codice aziendale dell’allevamento che potrebbe averli smaltiti illecitamente, deturpando le bellezze naturali e arrecando il pericolo di diffondere malattie infettive a piante, animali e falde acquifere.

Serrate indagini, dunque, da parte dei Carabinieri che a breve potrebbero identificare i responsabili.