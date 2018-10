Giorgione, Alto Calore e Difesa Grande in consiglio comunale La convocazione straordinaria e urgente

Il presidente del consiglio comunale Antonio Della Croce, ha convocato il civico consesso per quest'oggi venerdì 19 ottobre alle ore 14,30 in seduta straordinaria e urgente, in prima convocazione e per domani sabato 20 ottobre alle ore 15,30, in seconda convocazione, presso la sala Consiliare “Giovanni Grasso” di Palazzo di Città, per la trattazione dei seguenti argomenti:

Progetto “Giorgione”. Proroga termine di conclusione dei lavori, relaziona l’Assessore Debora Affidato, piano di ristrutturazione di alto calore servizi s.p.a. Aumento di capitale. Determinazioni, relaziona l’Assessore Filomena Gambacorta. Discarica “Difesa Grande”. Approvazione progetto di chiusura, relaziona l’Assessore Raffaele Li Pizzi.

Redazione Av