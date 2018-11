Prestigioso riconoscimento nazionale per Salvatore Pignataro Nominato direttore del centro studi nazionale per la vigilanza e la sicurezza privata

Prestigioso riconoscimento nazionale per Salvatore Pignataro, nominato direttore del centro studi nazionale per la vigilanza e la sicurezza privata con deliberazione del direttivo nazionale dell'associazione nazionale esperti in sicurezza pubblica e privata. A notificare la nomina la lettera firmata da Fabrizio Fantinel presidente nazionale dell`Anespp.

All'interno dell'associazione svolgono funzioni importanti esponenti del settore investigativo, criminologico i nell'ambito della sicurezza pubblica e privata tra cui il generale Luciano Garofalo ex comandante del Ris dei Carabinieri di Parma.

Salvatore Pignataro, laureato in giurisprudena e specialita in criminologia investigativa, tecniche investigative avanzate ed intelligence forense, è componente ordinario dell'associazione nazionale criminologi per l'nvestigazione e la sicurezza.

Originario di Guardia Lombardi, Pignataro è anche ufficiale del Corpo Militare Cri della Croce Rossa Italiana nonchè autore del volume sull'Intelligence con prefazione dell'ex Procuratore nazionale Antimafia Franco Roberti ed altri esperti nazionali.

"Con grande soddisfazione – spiega Salvatore Pignataro - ho accettato questa nomina che mi onora per i numerosi esponenti del mondo accademico e delle istituzioni specialisti nei vari settori della sicurezza pubblica e privata che sono iscritti all´Associazione. Questo incarico che mi è stato conferito direttamente dall'u fficio di presidenza nazionale dell' Anespp presieduta da Fabrizio Fantinel che ha apprezzato molto le mie competenze in materia. Sarò lieto e disponibile a dialogare con enti e istituzioni sia pubbliche che private, ma anche con professionisti per svolgere azioni di formazione e sensibilizzazione nel settore della difesa sociale, del contrasto alla criminalità e alle devianze giovanili.”

Gianni Vigoroso