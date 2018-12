Chiusano, primo comune irpino ad avere un Wifi pubblico La soddisfazione del sindaco Carmine De Angelis

Chiusano San Domenico, in provincia di Avellino è rientrato, infatti, tra i primi 2.800 comuni europei che hanno vinto un voucher WiFi4EU, l’iniziativa europea che promuove il libero accesso alla connettività Wi-Fi per i cittadini negli spazi pubblici, fra cui parchi, piazze, edifici pubblici, biblioteche, centri sanitari e musei, nei comuni di tutta l'Europa.

Ad annunciarlo il primo cittadino Carmine De Angelis: “Un altro passo avanti per la nostra comunità – ha commentato De Angelis - che potrà usufruire del wifi pubblico, come le più moderne città europee, un’opportunità di condivisione e un importante servizio per tutti i cittadini.”

Al bando hanno partecipato oltre 13.000 comuni di tutta Europa. A seguito di una valutazione delle domande, l'agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti (Inea), l'agenzia esecutiva della Commissione incaricata dell'attuazione di WiFi4EU, ha pubblicato l'elenco dei comuni vincitori, tra cui anche Chiusano. Nella graduatoria figura anche un altro Comune irpino, San Martino Valle Caudina.

L’iniziativa WiFi4EU offre ai comuni la possibilità di richiedere un buono per un valore di 15.000 euro. I buoni saranno utilizzati per installare apparecchiature Wi-Fi negli spazi pubblici all'interno dei comuni che non sono già dotati di uno hotspot Wi-Fi gratuito.

Questa chiamata prevedeva un budget di 42 milioni di euro e 2.800 comuni riceveranno buoni di 15.000 euro per creare un hotspot Wi-Fi negli spazi pubblici. I comuni vincitori sono stati ora invitati a sottoscrivere un accordo di sovvenzione con Inea.

Redazione Av