Un altro risultato firmato dall'amministrazione Nicolino Rossi Finanziamento regionale importante a buon fine

"Ho appena avuto conferma che anche il finanziamento richiesto per la misura 7.4.1 è andato a buon fine. Infatti la Regione Campania con Decreto n. 18 del 15 febbraio 2019 ha determinato il punteggio soglia stabilendo che tutte le istanze con un punteggio uguale o superiore a 86 sono immediatamente finanziabili." Ad annunciarlo con soddisfazione è il sindaco di Trevico Nicolino Rossi.

"Nella graduatoria provinciale il Comune di Trevico ha avuto una valutazione pari a 90 punti, pertanto é immediatamente finanziabile.

Sono particolarmente contento per questo finanziamento, infatti lo spirito dell'intervento prevede l'introduzione, il miglioramento, l'espansione di servizi di base socio culturale per la popolazione del Comune di Trevico attraverso l'adeguamento funzionale di un immobile sito in via casette asismiche. L'immobile in questione è già utilizzato a tal fine, infatti è stato affidato da questa amministrazione all'associazione senior. I lavori prevedono la realizzazione di un campetto da bocce, la realizzazione di un'ampia sala utilizzabile come sala da ballo o per la visione di film o per la degustazione di cibo.

La struttura sarà arredata con cucina, video proiettore pc e collegamento alla rete, tutto il fabbricato sarà efficientata dal punto di vista energetico e l'energia necessaria per il riscaldamento sarà prodotta da un impianto fotovoltaico istallato sul tetto. L'intervento prevede una spesa pari a 200000 euro interamente a carico della Regione Campania.

Anche questo progetto, come quello della misura 7.5.1. e della misura 7.6.1 é stato inserito nell'elenco delle opere pubbliche annuali e pluriennali nell'anno 2017. L'elenco delle opere pubbliche è un allegato fondamentale per l'approvazione del bilancio di previsione.

È doveroso da parte mia ringraziare i consiglieri che in quella seduta con il loro voto hanno favorito l'approvazione della delibera. Tra tante difficoltà siamo riusciti a progettare e candidare 3 progetti ( 7.6.1 - 7.4.1.-(7.5.1 comune capo fila Vallesaccarda) tutti ritenuti immediatamente finanziabili dalla Regione Campania, 3 su 3."