Giornata di prevenzione dell'udito a Sala di Serino L'iniziativa è stata organizzata dal gruppo "Prevenire meglio che curare"

Sabato 23 febbraio dalle ore 9.00 alle 13.00 presso l'oratorio della parrocchia di Sala di Serino guidata da don Gian Paolo Mazzeo, si terrà la giornata di prevenzione dell'udito con prove audiometriche.

L'iniziativa è stata organizzata dal gruppo "Prevenire meglio che curare" coordinato dall'infermiere Salvatore De Feo da anni impegnato con grande abnegazione e impegno nell'attività di prevenzione gratuita nel territorio della Valle del Sabato. "Il nostro impegno per la prevenzione continua, infatti sono in programma altre giornate in varie branche della medicina."

Il dato

I problemi di sordità trascurati, spesso non affrontati, ci costano ogni anno 750 miliardi di dollari nel mondo, per un totale di 360 milioni di persone che soffrono di disturbi uditivi. Numeri preoccupanti anche in Italia, dove sono 7 milioni le persone con problemi di udito, corrispondenti all’11,7% della popolazione.

In Italia come riporta l'audioprotesista, rivista tecnico scientifica dell'udito, l’ipoacusia riguarda una persona su tre (tra gli over 65). Nel nostro paese solo il 31% della popolazione ha effettuato un controllo dell’udito negli ultimi 5 anni, mentre il 54% non l’ha mai fatto. Solo il 25% di coloro che potrebbero averne beneficio, usa l’apparecchio acustico, nonostante l’87% di chi ne fa uso, dichiari migliorata la propria qualità di vita.

Una iniziativa dunque, che alla luce di questi dati sempre attuali, risulta essere di notevole importanza, sotto il profilo della prevenzione.