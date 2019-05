Forino si prepara all’udienza con Papa Francesco Presentato l’evento spirituale

La comunità di Forino in Vaticano dal Santo Padre. E’stato presentato nell’aula consiliare del comune di Forino l’evento spirituale tanto atteso, organizzato dalla parrocchia dei Santi Biagio e Stefano.Presenti all’incontro moderato da Gianni Festa, il primo cittadino Antonio Olivieri, i sacerdoti Passionisti Marco Masi e Pierluigi Mirra, l’assessore alla cultura, Erica Capriati e la segretaria della parrocchia di Forino, Mariagrazia Vottariello,oltre ai vari gruppi associativi parrocchiali che operano sul territorio.

Partenza per Roma mercoledì 29 maggio, per l’udienza generale con il Santo Padre Francesco.Sarà l’occasione per benedire la statua di San Biagio martire sulla tomba di Pietro.Nel corso della conferenza, sono state illustratele altre iniziative sociali organizzate dalla parrocchia dei Santi Biagio e Stefano, dal soggiorno estivo per i disabili e per la terza età nel mese di luglio a Marina di Cariati, al campo estivo dei bambini e adolescenti, fino al cammino giovani via Francigena da Viterbo a Roma nel mese di agosto.