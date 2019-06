Trevico: Rossi riconferma l'assessore Patetta Un'attestazione di stima per l’ottimo lavoro svolto nei cinque anni precedenti

Aria di riconferme all’interno dell’amministrazione comunale di Trevico. Con un atto ufficiale protocollato il sindaco Nicolino Rossi ha riconfermato in giunta l’assessore Carmine Patetta a cui sono state conferite le deleghe allo sport e al turismo.

Riconferma voluta fortemente dal sindaco Nicolino Rossi per l’ottimo lavoro svolto nei cinque anni precedenti.

La prima dichiarazione dell’assessore: "Sono molto soddisfatto della mia riconferma di assessorato, ringrazio per la fiducia accordardatami, lavorerò duramente per ripagare chi ha creduto in me , mettendomi al servizio per l’interesse collettivo."