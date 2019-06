Ariano, sostituzione rete idrica e pavimentazione in centro Partono i tanto attesi lavori in via Giulio Lusi e Giacomo Matteotti

di Gianni Vigoroso

Ad Ariano Irpino da oggi 26 giugno partono i lavori di sostituzione rete idrica e rifacimento pavimentazione su Via Lusi, Viale Tigli e Via Matteotti...