Ariano, lavori in centro. Ecco tutte le indicazioni da seguire Divieti e percorsi alternativi. Ordinanza in vigore dal 12 settembre 2019

L’amministrazione comunale informa la cittadinanza che, da domani giovedì 12 settembre 2019, riprenderanno i lavori sulla rete fognaria e idrica, con rifacimento del manto stradale, a partire dall’incrocio di via Giacomo Matteotti e via Sant'Antonio.

Lo svolgimento dei lavori, che verrà effettuato a sezioni, è stato regolamentato da un'apposita ordinanza di disciplina del traffico, diramata dalla Polizia Municipale:

Dal 12 settembre al 31 dicembre 2019 e fino al completamento dei lavori, divieto di circolazione veicolare e di sosta su Via Matteotti nei tratti interessati dai lavori secondo il loro andamento, con deviazione dei flussi veicolari dall’incrocio con via Sant'Antonio e via Fontananuova, spostamento degli operatori commerciali del mercato settimanale del mercoledì, da Piazza Mazzini a via Nazionale e via Sant'Antonio.

I cittadini residenti e occasionali degli esercizi e attività commerciali, potranno transitare su via Matteotti in doppio senso di circolazione, dove consentito e fino all’altezza dei cantieri.

Il transito pedonale verrà garantito nei tratti interessati dai lavori, secondo criteri di sicurezza a tutela della pubblica e privata incolumità.

I mezzi Amu effettueranno percorso alternativo. Ogni mercoledì, in occasione dello svolgimento del mercato settimanale: fino alle 14,30, verrà consentito il transito a senso unico in direzione via Matteotti, incrocio via Sant'Antonio, anche sui tratti interessati dai lavori, per raggiungere il centro della città dal versante Martiri - Montecalvo, sarà possibile percorrere la statale 90 Variante, proseguendo dalla rotatoria Martiri, incrocio Sant'Antonio, i mezzi Air faranno capolinea a Piazza Mazzini.

L'amministrazione comunale si scusa con i cittadini per gli inevitabili disagi derivanti dallo svolgimento dei lavori previsti, indispensabili e non più rinviabili. Foto Ariano dall'alto, Francesco Lops.