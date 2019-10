Ecco la prima area trekking con corsi d’acqua della Campania È l’obiettivo dell'area naturale delle Cascate di Calabritto

La prima area trekking con corsi d’acqua della Campania, per estensione, numero di sentieri e cascate. È questo l’obiettivo dell’area naturale delle cascate di Calabritto’’, presentata, in una sala consiliare del Comune di Calabritto gremita.

All’evento promosso dal Gruppo Calabritto Escursioni, un'associazione di giovani calabrittani che si occupano da oltre un anno e mezzo di valorizzare le bellezze montane del territorio, sono intervenuti il presidente della Commissione Agricoltura della Regione Campania Maurizio Petracca, il presidente del Gal Sentieri del Buon Vivere Nicola Parisi, il consigliere scientifico del Gal Giovanni Quaranta, il presidente della Comunità Montana Terminio Cervialto Gelsomino Centanni, per il Comune di Senerchia Ferdinando Faia.

Il Gruppo Calabritto Escursioni ha presentato il progetto dell’ ‘anello’ delle Cascate con i contributi di Luigi Mattia, Angelo Della Fera, Alfredo Fredy Raimato, Alessandro Giordano, Gelsomino Del Guercio.

Sono intervenuti anche la Pro Loco Aquae Electae con il presidente Rocco Avena, per Zenzigusto, la P.a. Aurora con il presidente Carmine Giannini, per Castagna Regina, l’Assoapi Avellino con il presidente Gaudiosi Luigi per il progetto Cascate San Fele - Cascate di Calabritto, la consulente di Nuovi Turismi Fernanda Ruggiero.

Il progetto ora entra nel vivo con la sistemazione dei sentieri, che sono in totale sette (di cui cinque formano l'anello delle cascate), per una lunghezza di oltre otto chilometri, durante i quali si possono ammirare sette cascate, tra cui le più alte d'Irpinia, la cascata del Rivezzuolo con i suoi 80 metri e quella di Bard'natore con i suoi 70 metri e cinque salti; grotte, sorgenti, spettacolari conche, luoghi panoramici mozzafiato e i santuarii della Madonna del Fiume (chiesa rupestre) e della Madonna di Grienzi (chiesa abbaziale).

Tutte le autortità presenti si sono impegnate a supportare un'opera destinata ad incidere positivamente sull'occupazione e sull'economia del paese e della Valle del Sele. L'Area delle Cascate è la prima di una serie di infrastrutture a vocazione turistiche, che saranno promosse dal Gruppo CalabrittoEscursioni. Foto Tonino Di Mattia - Generoso Zecca