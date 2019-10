Il Console della repubblica di Tunisia ad Ariano Irpino Visita al Centro Fieristico Comunità Montana Ufita

Il Console della repubblica di Tunisia, Beya Ben Abdelbaki, ha visitato lo stand della Regione Campania allestito nel centro fiere della Campania della Comunità Montana Ufita di Ariano Irpino in occasione della seconda edizione della fiera “Gusto mediterraneo”.

La signora console ha elogiato gli espositori con i quali si è lungamente intrattenuta per comprendere le peculiarità dei prodotti esposti e per verificare l’opportunità di avviare proficue collaborazioni commerciali tra la Tunisia e le aree del mezzogiorno d’Italia.

Venerdì scorso l’inaugurazione del salone delle eccellenze e dell’area espositiva della Regione Campania che, grazie al fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, ha realizzato alcuni momenti di degustazione, lo show cooking, in collaborazione con un noto chef originario della costiera amalfitana, che ha presentato alcuni piatti tipici della cultura di montagna incrociandoli con il pescato campano.

La manifestazione Beya Ben Abdelbaki si è soffermata in particolare allo stand dell’istituto alberghiero di Ariano Irpino e dopo un primo colloquio con alcuni docenti, presenti in fiera, ha deciso di invitare l’istituto in Tunisia per provare ad intrecciare una forma di collaborazione istituzionale dedicata allo scambio culturale e sociale tra i due stati. La console era accompagnata da Salvatore Guerriero, presidente nazionale ed internazionale confederazione imprese nel mondo Pmi international.