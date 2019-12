Ariano, ritorna il suggestivo presepe di via Conservatorio In campo le parrocchie Madonna del Carmine e San Giovanni Battista

Le parrocchie Madonna del Carmine e San Giovanni Battista di Ariano Irpino organizzano, in questo tempo di Natale, il Presepe vivente.

L'iniziativa, voluta dal parroco don Raffaele Iorizzo, con il patrocinio del Comune di Ariano Irpino, la collaborazione della Pro Loco "I normanni" e di altre associazioni cittadine, si terrà nei giorni domenica 5 e lunedì 6 gennaio 2020, dalle ore 19:30 alle ore 22.30.

L’evento, che concilia fede e tradizione, era in programma sabato 28 e domenica 29 dicembre, ma per motivi organizzativi è stato posticipato e si terrà per la suggestiva via Conservatorio di Ariano Irpino. Viene rivolto un invito a tutta la cittadinanza a partecipare.