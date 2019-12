Approvazione Dups, Trevico tra i primi comuni in Campania La soddisfazione del sindaco Nicolino Rossi

Approvazione Dups: Trevico spicca tra i primi comuni in Campania. Martedì 31 dicembre 2019, ore 11:36 il comune più alto della regione, festeggia l'arrivo del nuovo anno, approvando nei termini di legge il Dups (documento unico semplificato) e il bilancio di previsione 2020/2022. Tra i primi in provincia di Avellino.

Il piccolo comune della valle Ufita svetta non solo per l'altitudine ma anche per la puntualità amministrativa, ha commentato a caldo il sindaco di trevico Nicolino Rossi fiero del risultato raggiunto.

"Voglio ringraziare tutti i miei consiglieri per l' apporto fornito e la loro partecipazione, nonché l' ufficio ragioneria per il grande sforzo profuso e il segretario comunale dottor Giovanni Mazza per l' attività di impulso e di coordinamento".

Trevico potrá così affrontare con la pienezza degli strumenti programmatori approvati le sfide che il nuovo anno presenterà.