Solofra, troppa gente in strada. Il sindaco: no assembramenti Il sindaco Vignola: rispettate le regole, non sciupiamo i sacrifici fatti

Troppa gente in strada nella prima domenica della fase 2. A Solofra il sindaco richiama la cittadinanza per una giornata in cui sono state davvero troppe le persone che hanno deciso di riversarsi in strada. "Rispettate le regole, evitate assembramenti, ritornate a casa". Così la Polizia Municipale della Città della concia invita a rispettare le misure di anti-Covid.

Il sindaco Michele Vignola ci tiene a ribadire l'importanza delle regole per evitare ulteriori contagi.

"È appena conclusa la prima settimana di questa seconda fase di convivenza con il virus covid-19 e, inevitabilmente, siamo stati chiamati ad affrontare una nuova sfida, tesa a superare questo momento di grave difficoltà. Non è finita, non è possibile sbagliare, non abbiamo ulteriori possibilità, non possiamo permetterci di ritornare indietro nell'incubo dei primi giorni dell'emergenza.

Ognuno di noi, con le proprie azioni, è chiamato a decidere non solo per se stesso, ma per l'intera comunità. È necessario estremo rigore e senso civico nell'osservanza delle regole.

Questa Amministrazione è determinata a perseguire tutte le azioni necessarie al superamento di questa emergenza, senza lasciare spazio ad alcuna ambiguità, ascoltando ogni necessità, ponendo in essere tutte le inziative e/o provvedimenti che, insieme a tutti voi, riterremo opportuni, perseguibili e sostenibili.

In questi otto lunghi anni alla guida di questa Città ho avuto prova e piena consapevolezza che questa comunità ha la forza necessaria per superare le sfide di oggi e di domani, ma ad una sola condizione, che a guidarci sia l'unità".