Disinfestazione a Solofra: chiudete porte e finestre Stanotte scatta l'intervento

Solofra, via alla disinfestazione su tutto il territorio comunale. Stanotte alle 4 il piano di intervento. Lo rende noto il comune, che annuncia l'avvio alle 4 di stanotte, 13 maggio.

Comune di Solofra, d'intesa con la Asl di Avellino, con l'approssimarsi della stagione estiva e con l'innalzamento delle temperature, ha programmato interventi di tutela del territorio.

Pertanto, mercoledì 13 maggio 2020, a partire dalle ore 4,00, sarà effettuato un intervento di disinfestazione adulticida su tutto il territorio comunale.

Nella notte in cui avverrà il trattamento è necessario evitare di lasciare all'aperto, seppure sigillati, generi alimentari o bevande; far stazionare animali domestici in luogo aperto; trattenersi nel luogo ove si sta eseguendo l'intervento; tenere aperte porte e finestre, in particolar modo durante il passaggio dell'automezzo irroratore;l asciare indumenti stesi all'aperto; Si consiglia, inoltre, di risciacquare tavoli, lavandini, piani di lavorazione e basi di appoggio.