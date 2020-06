Nuovo asfalto già da scavare a causa dell'ennesima perdita Ariano Irpino, località Santa Barbara tra sprechi e negligenza

Nuovo asfalto già da scavare a causa dell'ennesima perdita d'acqua. Ancora una storia di sprechi e negligenza. E questa volta da località Santa Barbara ad Ariano Irpino. Come sempre, lavori che avvengono senza i dovuti e approfonditi controlli.

"E' vergognoso - ci dice una donna - eppure si sapeva benissimo che in quel tratto vi era una perdita di acqua. Si è provveduto evidentemente ad asfaltare la strada senza verificare con attenzione la situazione. E ora tocca scavare nuovamente." In centro lungo via Lusi, riparazione effettuata e in poco tempo una nuova rottura con una perdita di acqua ancora maggiore. E' un continuo, da un capo all'altro della città. Tubazioni fatiscenti ovunque.

E' di qualche giorno fa la lunga interruzione durata oltre 24 ore e in alcune zone a nord di Ariano, anche di più a causa di due seri guasti a Castelfranci. Cittadini costretti a rifornirsi di acqua alle fontane. "Non se ne può più. Ci auguriamo di non dover subire pesanti disagi questa estate, come ogni anno. Ma questa volta - avverte Felice Vitillo - interesseremo la Procura di fronte ad ogni interruzione di pubblico servizio."