Alto Calore: stop all'acqua stanotte in Irpinia. Ecco dove Sei i comuni irpini interessati dal disservizio

Quella che sta per concludersi è stata una lunga giornata di passione per alcuni cittadini con la mancata erogazione o cali di pressione nelle zone alte di vari comuni come a San Potito Ultra, Parolise, Pietradefusi, Sorbo Serpico e San Mango Sul Calore.

Lo comunica Alto Calore Servizi, aggiungendo che, stante i forti assorbimenti idrici, sarà effettuata la sospensione idrica, dalle ore 23:00 del 02 luglio alle ore 6:00 del 03 luglio, negli stessi comuni.

L’acqua mancherà negli stessi orari anche a Mugnano del Cardinale, a causa della riduzione delle portate addotte delle sorgenti idriche.

L’ente di Corso Europa invita gli utenti a contenere i consumi per evitare disfunzioni nelle ore diurne, con mancata erogazione o cali di pressione alle zone alte.