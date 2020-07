Ariano, traffico e sosta selvaggia: mattinata in affanno/VIDEO Polizia Municipale in pianta stabile in piazza plebiscito

Non è il clacson festoso del corteo degli sposi lungo le strade, quello non si sente da molto tempo purtroppo, ma ben altro. Un pullman dell'Air bloccato nel traffico lungo via Nazionale nei pressi di una farmacia e alcune auto in sosta selvaggia davanti alla villa comunale e nei due popolosi rioni di Cardito e Martiri. Una situazione che si trascina da tempo.

Non è più la coda del traffico a Cardito a preoccupare lungo la statale 90 delle puglie, almeno fino a questo momento ma la sosta indisciplinata. Polizia Municipale, da giorni in pianta stabile in piazza plebiscito. Multe a raffica sotto l'episcopio e il Municipio. Non si esclude a breve il ritorno dell'isola pedonale.

E da via D'Afflitto ci arriva questa dettagliata segnalazione che giriamo direttamente all'area tecnica del comune guidata da Giancarlo Corsano e alla polizia municipale diretta dal maggiore Gerardo Schiavo particolarmente sensibile e subito attivo nel risolvere come già accaduto nei giorni scorsi anche piccole problematiche.

"L'ultima volta ci siamo rivolti a voi di Ottopagine, siete riusciti a far rimuovere il masso pericoloso vicino alla seconda uscita della villa comunale. Ora vi chiediamo di sollecitare un altro intervento,per favorire l'accesso nella piazzetta Sant'Andrea, Palazzo Aliperta, per intenderci. Tempo fa in occasione della festa per la vittoria di Franza sindaco furono spostati i vasi che impedivano la sosta alle auto. A distanza di un anno le fioriere sono rimaste lì senza averle rimesse al proprio posto. Vanno riposizionate e risaldati a ferri interrati in modo da non poterle spostare. Attualmente c'è chi parcheggia nella piazza tra lo spazio che c'è tra le due fioriere impedendo ai bambini di giocare liberamente e godersi a chi si siede il passaggio senza guardare il muso di un'auto che parcheggia quotidianamente, non curante del divieto di sosta h24.