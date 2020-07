Forestazione in Irpinia: avviare percorso di stabilizzazione Intervento del segretario generale territoriale Avellino-Benevento Antonio De Lillo

La forestazione offre alla Regione una occasione per dare un segnale concreto. Sono circa 700 i lavoratori precari della forestazione delle Province di Avellino e Benevento, il 50% su scala regionale, per i quali oggi la regione ha l’opportunità di avviare un percorso di stabilizzazione e finalmente una misura che va nella direzione giusta , anche se minima, per affrontare la cogente crisi delle aree interne .

E’ noto a tutti ed è lodevole il lavoro svolto della giunta regionale capeggiata dal presidente De Luca, finalizzato ad eliminare il precariato, presente in diversi settori e molto attento a non crearne altro (vedi posizione su navigator).

Sebbene questo comparto, per tantissimi motivi, ha bisogno di nuovi addetti, non si può non tener conto di una attuale condizione di precarietà ultradecennale alla quale bisogna dare stabilità , in linea con la politica adottata sino ad oggi dalla Regione

Superfluo affermare che la fantasiosa e inapplicabile formuletta del tempo indeterminato part-time, non genera la stabilizzazione auspicata, anzi crea una ulteriore precarietà che non credo possa giovare al comparto e farebbe intravedere una sorta di incoerenza sulla politica di abbattimento del precariato fin’ora adottata dalla Regione. Gli stacanovisti della concretezza ad un certo punto devono decidere, è arrivata l’ora di farlo anche per questo comparto.