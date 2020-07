Biodigestore in Irpinia verso la scelta del sito Lettera appello del coordinamento "No al biodigestore, Si al Greco di Tufo"

Sono ore decisive per la scelta del sito che dovrà ospitare il biodigestore in Irpinia. Ai rappresentanti istituzionali in indirizzo rivolgiamo un appello conclusivo affinchè tale importante decisione tenga conto del complesso di valutazioni economiche, territoriali e ambientali , senza limitarsi a un recepimento di indicazioni meramente tecniche, fornite sulla scorta di un libero discernimento, che non tengono in considerazione il contesto più generale , anche in termini di conseguenze sociali, che tutto ciò

comporterebbe.

Lasciare al libero arbitrio tecnocratico il destino di un intero territorio e il futuro di un settore trainante dell’economia irpina e campana sarebbe la fine della politica e dell’autonomia istituzionale della Regione Campania e dei sui Enti di servizio provinciali.

Del resto non è che non vi siano alternative spontaneamente avanzate da altri comuni, le quali

oggettivamente non presentano le stesse condizioni di difformità e di difficoltà che pendono sul sito di Chianche, che sono: l’ opposizione dei Comuni, di tutto il settore vitivinicolo provinciale e di rappresentanza regionale, delle Associazioni ambientaliste e della filiera eno turistica , dalle stesse popolazioni dell’ intera

Valle del Sabato, la previsione di spesa largamente esorbitante per via degli espropri , delle opere di urbanizzazione e depurazione a farsi in quanto il sito è un Pip non vigente con procedure espropriative illegittime, inadeguato anche dal punto di vista operativo, il costo iniziale di 14 milioni di euro è lievitato a oltre 20 milioni di euro senza avere la necessaria, copertura per cui non si è nemmeno nelle condizioni di avviare l’eventuale gara di appalto, ragion, per cui si dovrebbero confrontare i costi di intervento tra le diverse proposte avanzate ma non sappiamo se questo passaggio così importante è stato fatto dalla Commissione che ha predisposto la relazione propedeutica, la collocazione in pieno areale vitivinicolo di pregio, non collegato da alcuna rete stradale efficiente e lontano dagli assi di collegamento a scorrimento veloce, persistenza di numerosi ricorsi inoltrati, da parte dei comuni e di importanti Enti sovra comunali,

come la Provincia di Avellino e la Comunità Montana del Partenio, alla Giustizia Amministrativa,

ancora in itinere.

Impiantare un terminale del ciclo dei rifiuti organici e attivare una dinamica logistica ad esso funzionale in

un’area così ristretta e disomogenea dal punto di vista morfologico, per giunta delicata e di pregio,

significherà snaturarne la sua vocazione che negli ultimi decenni grazie all’impegno di tanti operatori del

settore gradualmente si sta candidando a essere un laboratorio avanzato di eccellenza dell’ economia

irpina e dell’intero Mezzogiorno.

Per tali serie motivazioni non si comprende perché non si possa trovare una soluzione logica e di buon

senso, visto che esistono diverse alternative più corrispondenti alle stesse rigide prescrizioni previste

dalla normativa in materia.

Non vogliamo rassegnarci a immaginare il futuro di una storia e di un territorio diverso, per cui confidiamo nella piena serenità e responsabilità di valutazione politica e amministrativa degli organismi preposti ai diversi livelli istituzionali , tenendo ben presente che la nostra battaglia di civiltà , se necessario,

proseguirà con la stessa intensità e convinzione.

La lettera è stata indirizzata al presidente della Regione Campania, al presidente e ai componenti del consiglio regionale della Campania, ai consiglieri regionali irpini della Campania, al consiglio d’Ambito dell’ Ato rifiuti Avellino.