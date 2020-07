Alto Calore, condotta rotta: 36 comuni senza acqua Tra Irpinia e Sannio disagi e rubinetti a secco.

Trentasei comuni tra Avellino e Benevento restano senz’acqua. Venticinque i comuni irpini a secco per una rottura alla condotta di Torella dei Lombardi. Tecnici a lavoro il problema si dovrebbe risolvere in tarda serata. Ma intanto gli utenti sono tu tutte le furie. Il tema delle condotte colabrodo resta il disagio che scatena l'ira dei contribuenti, che in troppe occasioni si vedono privati del prezioso servizio.

Dopo le rotture di Castelfranci, nelle settimane scorse, oggi si registrano altri problemi nel territorio di Villamaina.

I comuni irpini interessati sono: Ariano Irpino, Grottaminarda, Mirabella Eclano, Torella, Lioni, Bonito, Melito, Montecalvo, Villanova, Savignano, Greci, Gesualdo, Villamaina, Fontanarosa, Mirabella, Sturno, Flumeri, Frigento, Vallesaccarda, Scampitella, Luogosano, Castelfranci, Paternopoli, Taurasi, Sant’Angelo all’Esca. Ma sono altri 11 i comuni sanniti interessati dalla rottura della condotta tra cui Apice, Pesco Sannita, Campolattaro, Paduli, Santarcangelo a Trimonte, Pago Veiano, Fragneto Monforte, Casalduni, Pietrelcina, Reino.