Volturara,test rapidi per chi arriva da fuori e distanziamento Marino: così ospitiamo in sicurezza. Regole anche per chi torna in paese per l'estate

Coronavirus, Volturara si blinda per arginare il rischio contagi. Il sindaco Marino Sarno ha messo in campo una strategia di prevenzione dell diffusione del covid, basata sull'esecuzione di test rapidi e isolamento preventivo per chi arriva da zone focolaio, zone rosse o a rischio.

"A Volturara si stanno eseguendo test rapidi per tutti coloro che arrivano dall’area schengen e dalle ex zone rosse. Siamo felici che, nonostante la pandemia, molti nostri concittadini all’estero, abbiano deciso di trascorrere le loro vacanze nel loro paese di origine - spiega Marino .. Siamo altresì contenti che tantissime persone scelgano Volturara per trascorrere giornate di relax, di sport, di buon cibo e soprattutto per acquistare i nostri prodotti di eccellenza. Tutto questo ci ripaga di tanti anni di lavoro e di sacrifici. La Volturara di oggi da un senso a tutto il nostro agire. Siamo pur consapevoli che oggi più di ieri abbiamo da assolvere ad un compito difficile; contemperare la esigenza di garantire e assicurare la salute pubblica a quella di stimolare ed incentivare la ripresa economica. Cercheremo, come sempre, di fare il possibile, consapevoli che molto dipenderà dal senso di responsabilità di ognuno di noi. Il nostro agire, anche oggi, ha una sola motivazione, la voglia di far bene per la nostra comunità, che comprende anche e soprattutto i Volturaresi che vivono fuori. Li aspettiamo a braccia aperte, cercando, per quanto possibile, di fargli trovare un paese libero da Covid 19. Permettetemi di ricordare a noi tutti che la regola fondamentale che si deve rispettare e far rispettare resta quella del distanziamento. Se tutti gli operatori economici e noi tutti la rispettiamo, potremmo ospitare in sicurezza tantissime persone. Vi lascio con una bella notizia, mercoledì prossimo alle ore 19,00 è prevista la inaugurazione del nuovo centro sportivo: campi da tennis, di calcetto e anfiteatro comunale - conclude Marino -".