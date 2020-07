Campania scatta il caldo record: 3 giorni di allerta Da domani a mezzogiorno temperature torride in arrivo: si va a 38 gradi

La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di criticità meteo per ondate di calore.

Dalle 12 di domani e per una durata di 72 ore potranno verificarsi condizioni di criticità con le temperature massime superiori ai valori medi stagionali di 5-7 gradi associate ad un tasso di umidità che potrà superare anche il 70-80% in condizioni di scarsa ventilazione.

Secondo le previsione de IlMeteo.it, da mercoledì 29 luglio a venerdì 31 luglio, le temperature tra Napoli, Salerno, Caserta, Avellino e Benevento raggiungeranno picchi fino a 37-38 gradi.

Durante i giorni in cui è previsto un rischio elevato di ondate di calore e per le successive 24 o 36 ore la Protezione civile consiglia di seguire queste semplici norme di comportamento:

non uscire nelle ore più calde, dalle 12 alle 18, soprattutto ad anziani, bambini molto piccoli, persone non autosufficienti o convalescenti;

in casa, proteggervi dal calore del sole con tende o persiane e mantenere il climatizzatore a 25-27 gradi. Se usate un ventilatore non indirizzatelo direttamente sul corpo;

bere e mangiare molta frutta ed evitare bevande alcoliche e caffeina. In generale, consumare pasti leggeri.

indossare abiti e cappelli leggeri e di colore chiaro all’aperto evitando le fibre sintetiche. Se è con voi una persona in casa malata, fate attenzione che non sia troppo coperta.