Maestra positiva: chiude la scuola primaria Il caso a Celzi di Forino

Incubo coronavirus nelle scuole. Ancora un caso tra i banchi in provincia di Avellino, impone un provvedimento in urgenza. Questa volta, è il sindaco di Forino, Antonio Olivieri, a comunicare la notizia di una nuova positività che ha interessato un'insegnante della Scuola Primaria Laudati, situata nella località Celzi.

Ecco la nota del primo cittadino: "Si comunica alla cittadinanza che un’insegnante della Scuola Primaria Laudati di Celzi è risultata positiva al Covid-19. Sono scattate immediatamente le procedure previste dal protocollo per la gestione dei casi covid nelle scuole, per cui tutti gli alunni della classe frequentata dall’insegnate e il personale scolastico che ha avuto contatti con la maestra risultata positiva sono stati messi dall'Asl Avellino 2 in isolamento fiduciario in attesa dei tamponi. Al fine di procedere alla sanificazione straordinaria del plesso scolastico, la Scuola Primaria Laudati di Celzi resterà chiusa nei giorni 7 e 8 ottobre 2020. Seguirà Ordinanza Sindacale. I restanti plessi scolastici del Comune di Forino restano regolamenti aperti"..