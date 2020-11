Covid a Volturara. il sindaco: "Gli anziani restino a casa" Manganaro : molto probabilmente domani emettero' l'ordinanza per tutelare gli over 70

Volturara, pronta una ordinanza del sindaco Nadia Manganaro per contenere la diffusione del Covid. Lo annuncia il primo cittadino che parla di nuovi casi in paese e della necessità di adottare provvedimenti più restrittivi, come quello di fare restare gli anziani in casa.

"Cari concittadini purtroppo la situazione epidemiologica a Volturara, così come in tutta Italia sta peggiorando. Oggi, a seguito di tamponi eseguiti privatamente presso laboratori accreditati, sei nostri concittadini , contatti diretti di una persona contagiata sono risultati positivi. Si tratta di un nuovo focolaio familiare che nulla ha a che vedere con quello della R.S.A. -spiega Manganaro -. Stanno tutti bene, nessuno presenta sintomi, a tutti loro va il mio, il nostro augurio di una pronta guarigione. Sono state effettuate, prontamente tutte le indagini epidemiologiche e firmate le relative ordinanze di isolamento a tutti i loro contatti diretti . La situazione della struttura e dei nostri anziani resta delicata. Per quanto a nostra conoscenza, sono pochi gli ospiti che presentano dei sintomi, molti altri sono asintomatici. È stato assunto nuovo personale, tanto è vero che sono state messe a disposizione dall’amministrazione comunale tre camere dell’albergo per altrettanti operatori. La nostra speranza è che tutti si adoperino e facciano il possibile per dare la giusta assistenza e mettere in sicurezza la salute dei nostri anziani. A proposito della tutela delle persone anziane e di quelle affette da serie patologie, molto probabilmente domani sarà emessa ordinanza sindacale con la quale sarà vietato lo spostamento sul territorio comunale, se non per comprovati motivi di salute e necessità, a tutte le persone di età superiore a 70 anni e a tutti coloro affetti da patologie respiratorie. I familiari potranno rifornire queste persone di generi di prima necessità tenendosi a distanza non inferiore a due metri. Sicuramente questa ordinanza susciterà polemiche e molti nostri anziani non ne saranno contenti . Credo fortemente che in questo momento l’interesse primario sia quello di tutelare gli anziani e coloro che soffrono di gravi patologie. Sono queste le categorie a maggior rischio, quelle che più degli altri dobbiamo proteggere e difendere da questo subdolo nemico. In ultimo vi voglio informare che l’amministrazione comunale oggi pomeriggio ha fatto eseguire, da un laboratorio accreditato e in modalità drive in, ben 165 tamponi molecolari a tutti i contatti diretti sia degli operatori della R.S.A. che ai nuovi casi di positività emersi oggi. Con questa operazione, unica in Irpinia al momento, abbiamo voluto accelerare i tempi ed accertare con prontezza se il contagio è rimasto circoscritto o si sta espandendo. I 165 tamponi molecolari sono stati eseguiti da un laboratorio accreditato e a spese a totale carico del comune di Volturara. Un grande sforzo di comunità, eseguito con ordine, senza rischi, grazie alla compostezza e serietà dei nostri concittadini ancora una volta esempio di serietà e grazie ai dipendenti comunali, alcuni dei quelali stanno lavorando senza sosta da quattro giorni, alla protezione civile, ai giovani del servizio civile. Li ringraziamo tutti a nome anche dell’intera comunità. Noi ce la stiamo mettendo tutta, è un momento difficile, ma se continuiamo a lavorare e collaborare insieme ne usciremo senza alcun dubbio. Vi abbraccio tutti. Forza Volturara.".