"Auguri ai Vigili del Fuoco e al neo comandante Bellizzi" Da Grottaminarda il messaggio del sindaco Angelo Cobino e dell'amministrazione comunale

In occasione della ricorrenza di Santa Barbara, protettrice dei Vigili del Fuoco, l’amministrazione comunale di Grottaminarda porge i suoi auguri a tutti i caschi rossi della Provincia ed in particolare a quelli che operano presso il distaccamento di Grottaminarda.

Il sindaco, Angelo Cobino, a nome personale e dell’intera amministrazione ha voluto inviare un messaggio di auguri e di buon lavoro al neo comandante provinciale:

«Ho voluto cogliere l'occasione della ricorrenza di Santa Barbara per formulare fervidissimi auguri di buon lavoro all'Ingegnere Mario Bellizzi per la funzione di comandante provinciale - afferma Cobino - Bellizzi che ha già brillantemente operato in passato presso questo comando e si è sempre distinto in ambito nazionale con ottime competenze professionali ed umane, rappresenta, per noi irpini, motivo di orgoglio e soddisfazione per l’assunzione del comando provinciale dei Vigili del Fuoco.

Un corpo che svolge una fondamentale azione di Protezione Civile in Italia, in Irpinia e a Grottaminarda che è onorata di avere un validissimo distaccamento. L’augurio va esteso, naturalmente, a tutti i Vigili del Fuoco della provincia, veri eroi del nostro tempo, sempre “sul fronte” e sempre pronti con grandissimo coraggio ad aiutare le persone in ogni circostanza e in una miriade di diverse tipologie d'intervento».