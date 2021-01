Tragedia a San Michele di Serino: 62enne trovato morto in casa L'uomo, D. R. le sue iniziali, è stato trovato senza vita in casa sua

Lo hanno trovato senza vita, in casa sua, dopo che i vicini avevano fatto scattare l'allarme. Dramma oggi a San Michele di Serino dove un uomo di 62 anni è stato trovato senza vita in casa. Secondo quanto accertato dal medico legale che ha effettuato un esame esterno sulla salma l'uomo, D. R. le sue iniziali, era morto da alcuni giorni.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri intervenuti sul posto, l'uomo sarebbe morto colto da un malore. A ritrovare il corpo senza vita del 62enne sono stati i vigili del fuoco che sono entrati nella casa da una finestra. Il decesso risalirebbe ad alcuni giorni addietro. La salma, accertato il decesso avvenuto per cause naturali, è stata liberata in attesa dei funerali.