Mirabella, le proposte di Lanza alla Giunta Tiene banco la vicenda legata al Carro

Dopo le vicende dei giorni scorsi in cui vi erano state delle dispute abbastanza forti sul tema del “Carro”, si sono calmate le acque.

“Il sindaco - dichiara Felice Lanza - ha ben accettato le mia proposta, fatta alla Giunta, su Garanzia Giovani.

Vista la proroga dei termini al 31 marzo, la Giunta sarà ben lieta di offrire una opportunità ai tanti giovani in cerca di lavoro.

Il sindaco, nonostante i dissapori, ha saputo accogliere con grande interesse questa proposta ed è ben deciso a garantire una pluralità di idee all’interno della maggioranza, in modo da adoperarsi insieme a tutta la squadra.

Ci sono in campo diverse iniziative, oltre alla proposta di Garanzia Giovani, c’è la mia proposta sulla nascita della “Scuola di Arte e Mestieri” che garantirà di portare avanti la nostra tradizione e soprattutto di valorizzare un nostro patrimonio. Inoltre nei prossimi giorni ci saranno altre proposte da sottoporre al vaglio della Giunta, nell’interesse delle fasce più deboli, in modo da non lasciare nessuno indietro”. Lanza conclude dicendo: “Si è eletti per operare e non si opera per essere eletti”.