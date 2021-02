Perdita di gas e vigneto in fiamme: paura a Montefredane L'intervento dei caschi rossi in località san Martino

I Vigili del Fuoco di Avellino dal primo pomeriggio sono impegnati in un intervento che riguarda un incendio dovuto a una perdita di gas metano, lungo una tubazione principale in località San Martino a Montefredane. La squadra ha messo in sicurezza l’area e fatto intervenire i tecnici della ditta fornitrice del gas. I tecnici sono intervenuti per riparare la perdita, mentre il personale dei Vigili del Fuoco ha presidiato le abitazioni limitrofe.