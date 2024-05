E' il giorno della prima apparizione a Fatima: fede e devozione ad Ariano La commozione nelle parole del parroco don Alberto Lucarelli

Fede e devozione intorno alla Madonna di Fatima ad Ariano Irpino. Si è pregato per la pace nel mondo nel corso della tradizionale processione che come ogni anno ha attraversato il popoloso rione Cardito. La commozione nelle parole del parroco don Alberto Lucarelli.

Il suo è un messaggio di speranza: “Non siamo soli, gettati in mezzo al mondo. C’è una mamma che veglia su di noi e che ci accompagna nel nostro cammino. Fatima è un messaggio di conversione, di preghiera e di pace. E’ la Madonna che promette il ritorno della pace nell’umanità. Ma per fare in modo che ciò avvenga c’è bisogno dell’impegno a favore degli altri.”

Questa sera alle 19.00 la celebrazione conclusiva presieduta dal vescovo Sergio Melillo, se le condizioni di salute lo permetteranno, animata dalla corale polifonica Madonna di Fatima diretta dal maestro Alessandro Ciasullo.

Correva il 13 maggio 1917 quando avvenne la prima apparizione della Madonna di Fatima in Portogallo ai tre pastorelli Lucia, Francesco e Giacinta. Una luce sfolgorò davanti ai loro occhi, esortando l’umanità intera alla preghiera e al pentimento.

Da ben 34 anni, esattamente dal 13 ottobre del 1990, brilla nel popoloso Piano di zona il Santuario a lei dedicato. L’atto di nascita vero e proprio della Parrocchia Madonna di Fatima porta la firma del Vescovo Nicola Agnozzi attraverso il decreto del 15 maggio 1986. La qualifica di ente ecclesiastico civilmente arriva l’8 luglio 1986. E’ il 13 Ottobre 1990, quando il Vescovo Antonio Forte benedice e apre al culto la Chiesa Madonna di Fatima. Opera progettata e diretta dal compianto Vincenzo Aliperta. Tra le altre tappe storiche quella del 13 maggio 1995, quando il Cardinale Michele Giordano, a seguito del decreto del compianto Vescovo Eduardo Davino, incorò la statua della Vergine.