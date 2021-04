La terra trema ancora. Scossa di magnitudo 2.8 in Irpinia L'epicentro dell'evento tellurico è stato registrato nel territorio di Zungoli

Una scossa di terremoto di magnitudo ML 2.8 è stata registrata alle 22,30 in provincia di Avellino. Non si registrano danni a cose e persone, ma l'evento tellurico è stato distintamente avvertito da molte persone. L'epicentro nella zona a 3 chilometri ad est di Zungoli. Il terremoto è stato registrato dalla Sala Sismica dell'istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma. Nei giorni scorsi altre scosse di minore intensità sono state registrate in provincia di Avellino e nei territori vicini.