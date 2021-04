Il Castello volano per il turismo d'Irpinia Biancardi e Pesiri posano la prima pietra per la riqualificazione

Riportare all'antico splendore il Castello che fu caro al principe dei musici Carlo Gesualdo. È l'obiettivo dell'amministrazione provinciale di Avellino che ha formalizzato oggi la consegna del cantiere all'impresa, la Mastio Restauri di Telese Terme, che si è aggiudicata l'appalto. L'importo dei lavori è di poco superiore ai due milioni e mezzo di euro. Stamattina la posa della prima pietra con il presidente della Provincia Domenico Biancardi e il sindaco Edgardo Pesiri. “Ho già detto al consiglio Provinciale di lasciare nel prossimo bilancio già una traccia per il prosieguo dell'intervento - ha spiegato l'inquilino di Palazzo Caracciolo - Da qui partiamo per mettere al centro della nostra provincia il turismo e tenere alta l’attenzione sul patrimonio artistico, culturale e archeologico. Vogliamo far rivivere questo Castello e far nascere un sistema Irpinia”.