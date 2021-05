Furto a Montevergine: rubati ripetitori di Radio Maria Rubate apparecchiature elettroniche costose, si indaga

Ladri in alta quota rubano apparecchiature elettroniche. E' successo a Montevergine, sul Monte Partenio. Stavolta è stato preso di mira il casotto dove sono sistemati i ripetitori radio di Radio Maria. Nel corso dell'incursione è stata letteralmente divelta la lamiera, probabilmente con l'ausilio della fiamma ossidrica. I malviventi una volta entrati nel casotto hanno prelevato il materiale, si tratta per lo più di ripetitori radiofonici, di ingente valore. Un furto che allarma e addolora anche la comunità benedettina del Santuario dedicato alla Madonna dal volto nero. Si indaga per risalire all'identità dei malviventi. Le immagini della videosorveglianza mostrano una utilitaria di colore nero approdare nella zona e i ladri entrare in azione, tutti a volto coperto. Anche su altri casotti dedicati alla conservazione di altri ripetitori di altre radio ed emittenti, sono stati trovati segnali di scasso. Per fortuna i ladri in questo caso non sono riusciti a forzare gli accessi.