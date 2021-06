Anas, avanzano i lavori sul Ponte "Santo Spirito" Da lunedi 7 in vigore il senso unico alternato sulla Statale 90bis

Avanzano i lavori di manutenzione programmata sul ponte ‘Santo Spirito’, situato lungo la strada statale 90/bis “delle Puglie”, nel territorio comunale di Montecalvo Irpino (AV).

Nell’ambito dell’intervento, a partire da lunedì 7 giugno si procederà all’esecuzione di lavori di manutenzione sui muri di contenimento e sulle opere idrauliche situate lungo i tratti di statale d’accesso al nuovo ponte; per lo svolgimento di questi lavori, fino al prossimo 18 giugno sarà in vigore il senso unico alternato tra il km 32,000 ed il km 33,000, nella fascia oraria compresa tra le 7.00 e le 18.30, ad esclusione della domenica.

A seguito della demolizione del vecchio ponte (precedentemente danneggiato da un evento franoso) sono in fase conclusiva le attività di ricostruzione della nuova infrastruttura; già completato il varo dell’impalcato ed installati gli isolatori sismici sugli appoggi, attualmente si sta lavorando alla realizzazione della soletta in cemento armato, che verrà poi opportunamente impermeabilizzata.

Successivamente si procederà all’installazione delle barriere stradali, alla realizzazione dei giunti, della pavimentazione e della segnaletica; l’ultimazione dell’intero intervento è programmata per la fine del mese di luglio.

L’investimento complessivo è di circa 4 milioni e 600 mila euro.

Durante l’esecuzione dei lavori non si sono comunque registrati particolari disagi per la circolazione che transita a doppio senso di marcia grazie ad una bretella di bypass, realizzata a monte del tratto interdetto, in corrispondenza del km 32,600 della SS90/bis.

