Sturno: "Raccogliamo l'inciviltà, restituiamo il decoro" Ancora una giornata ecologica in uno dei paesi più belli dell'Irpinia a difesa dell'ambiente

Ancora una giornata ecologica a Sturno, sotto lo slogan: "Raccogliamo l'inciviltà, restituiamo il decoro". Un'iniziativa che vede in prima linea in Comune guidato dal sindaco Vito Di Leo in collaborazione con i ragazzi del progetto "Rubino Irpinia e il Paradiso Verde." Vetro, cartacce, plastica, mascherine lasciate in maniera scellerata lungo le strade da automobilisti di passaggio." Anche oggi i volontari hanno trovato e raccolto di tutto.

"E' una iniziativa che non resterà fine a se stessa - fa sapere il sindaco Di Leo - saremo inflessibili e pronti a anche a sanzionare coloro che verranno individuati come incivili, nel nostro paese. Continueremo con queste giornate ecologiche."

Un grazie viene rivolto ai volontari, da Domenicantonio Forgione come sempre attivissimo per il bene della sua comunità a Rosanna Pascucci del Paradiso Verde che ha dato un forte contributo, fornendo anche il materiale necessario per effettuare al meglio la raccolta, il personale del comune, la polizia municipale, il personale esterno dell'ente e naturalmente i ragazzi del servizio civile impegnati in maniera scrupolosa nel progetto a difesa dell'ambiente.

Un comune modello, particolarmente sensibile e attento al decoro urbano, che vuole conservare la sua bellissima immagine ospitale, ancor di più durante questa calda estate per accogliere al meglio i suoi emigranti.