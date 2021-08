Cancro al seno: un successo lo screening di Iannace e Amos a Sirignano I controlli, la prevenzione

Successo per gli ambulatori della prevenzione in rosa nel pomeriggio di ieri, venerdì 6 agosto, con Amos Partenio nel comune di Sirignano. Lo splendido Palazzo Caravita, in piazza Principessa Rosa, ha ospitato il dottor Carlo Iannace, le volontarie dell’associazione e le tante persone che hanno voluto sottoporsi alla visita senologica gratuita.

L’associazione Amos Partenio ringrazia, come sempre, il dottor Carlo Iannace per il suo grande operato sul territorio, il sindaco del comune di Sirignano, Raffaele Colucci, al quale è stata donata la t-shirt della Settima Camminata Rosa e un pezzo della sciarpa rosa da record. Grazie a tutte le volontarie e alle amiche Rosa e Brigida per la collaborazione e la bellissima accoglienza e, soprattutto, a tutti voi che continuate a seguirci e a credere nell’importanza della prevenzione.

Per i prossimi appuntamenti con la prevenzione continuate a seguire le nostre pagine Facebook Amos Partenio e Amdos Campania. Inoltre vi ricordiamo che sono disponibili le t-shirt della Settima Camminata Rosa, potete prenotarle all’associazione a voi più vicina.