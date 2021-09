Avellino. Cancro al seno, le donne Amdos consegnano al Vescovo la maglietta rosa Silvana Ianuario ha incontrato il monsignore con le altre referenti

Anche il vescovo di Avellino, monsignor Arturo Aiello, ha ricevuto la maglietta rosa della camminata simbolo della prevenzione e cura del cancro al seno . A consegnarla sono state le donne dell'Amdos di Avellino guidata dal Silvana Ianuario, che quest' anno ha dato il via alla camminata da Mercogliano con il senologo Carlo Iannace. La Camminata rosa si conferma un segno di rinascita dopo il covid. Circa duemila persone hanno preso parte alla marcia a sostegno della prevenzione contro il tumore al seno. Partenza da viale San Modestino a Mercogliano per approdare ad Avellino, sfilando per Corso Vittorio Emanuele fino ad arrivare sul sagrato della Chiesa di Rione Mazzini per la messa. Madrina Silvana Ianuario, presidente dell’Amdos Avellino che ha raccontato la sua lotta, invitando tutte a combattere senza perdere la forza.