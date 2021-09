Covd, alunna positiva a Rotondi. Classe in quarantena: Dad fino al 30 settembre Una bambina risulta positiva al virus. Si torna a fare lezione da casa

Covid e scuola, nuovi disagi nei primi giorni di avvio del nuovo anno scolastico. A cinque giorni dall’inizio delle attività per una classe della scuola elementare di Rotondi è stata disposta la quarantena per la positività al covid accertata di un’ alunna. Sono tredici i bambini che dovranno stare a casa in isolamento, nelle prossime ore sia gli alunni che gli insegnati, che hanno avuto contatti con la bambina positiva saranno sottoposti a tampone. La dirigente della scuola ha disposto la Dad fino al trenta settembre, per la classe interessata dal contagio. Una misura contenitiva per il rischio di diffusione del coronavirus.