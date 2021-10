70 anni di vita religiosa per suor Maria Benedetta Coppini ad Ariano Durante la sua giovinezza conobbe la serva di Dio Giuseppina Arcucci presto Beata

Si sono radunati in preghiera nel salone dell'istituto Pia Casa per festeggiare l'evento: i 70 anni di vita religiosa di suor Maria Benedetta Coppini. Una celebrazione alle sette del mattino, presieduta dal Vescovo Sergio Melillo insieme al giovane sacerdote don Vincenzo Losanno. Nata ad Ariano di Puglia, il primo ottobre 1925, fece la sua prima professione religiosa tra le suore dello spirito santo il 28 ottobre 1951 durante l'episcopato di Pasquale Venezia.

Durante la sua giovinezza conobbe la fondatrice della congregazione delle suore dello spirito santo, la serva di Dio Giuseppina Arcucci, in quanto essendo nipote di suor Benedetta Coppini, che fu la prima a succedere a Madre Giuseppina come superiora generale della congregazione, ebbe modo di frequentare la Pia Casa, assieme a suor Maria Candida, anch'ella suora dello spirito santo. Dopo la prima professione religiosa, studiò ed ottenne il diploma di istituto e scuola magistrale. Frequentò anche, per corrispondenza, un corso biblico, ottenendo il relativo diploma. Per diversi anni ha insegnato presso la Pia Casa come maestra di scuola elementare. Ricoprì il ruolo di segretaria generale della congregazione per due sessenni, durante il governo di Madre Maria Lucia Filippini. Ha rivestito infine anche l'incarico di superiora locale in diverse comunità: Passo Corese, San Cesario e Ariano Irpino dove viene accudita e coccolata con amore ogni giorno dalle altre sorelle.