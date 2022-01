Montefredane a lutto: addio a Rino Iandiorio. "Ho perso un amico fraterno" Il decesso dell'ex vicesindaco, cordoglio in paese. Domani i funerali ad Arcella

Irpinia in lutto per la morte di Rino Iandiorio, già vicesindaco di Montefredane. Iandiorio si è spento dopo aver lottato a lungo contro un male che non gli ha lasciato scampo. I funerali si terranno domani alle ore 15 nella chiesa di Santa Lucia ad Arcella. Addolorato l'ex sindaco del comune dell'hinterland Valentino Tropeano che spiega: "Siamo sempre stati legati da un grande Amicizia, ma i dieci anni passati insieme in Amministrazione hanno consolidato il nostro rapporto.

Sei stato un ottimo Amministratore ed hai sempre saputo interpretare il tuo ruolo di vicesindaco con serietà ed alto senso morale; eri l'uomo che non appariva, ma sempre presente sui temi ed al servizio di tutti i cittadini. La nostra comunità perde un uomo elegante nei modi e nelle azioni, e posso dire con convizione che tutti te ne saranno grati. Per me è stato un grande privilegio averti al mio fianco e andrò orgoglioso di poter dire di essere stato amico tuo.

Ho avuto il piacere di conoscerti anche nella vita privata, sei stato un marito ed un padre straordinario". Spiega Tropeano che racconta in un lungo e commovente post:

"Ho ammirato la forza da leone con cui ha lottato per sconfiggere il brutto male che ti ha consumato, e mi ha commosso la riservateza con cui te ne se andato;

Lo sguardo che mi hai dedicato qualche giorno fa mi accompagnerà per sempre, perchè ho visto in te il piacere di sapermi lì, al tuo fianco".