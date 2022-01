Gelo e neve, scuole chiuse anche domani ad Aiello del Sabato. C'è l'ordinanza Il sindaco chiude per il maltempo, ma domani si farà anche screening per il covid

Continua l'allerta meteo in Irpinia e il sindaco di Aiello del Sabato chiude le scuole. Una decisione quella del primo cittadino Sebastiano Gaeta annunciata da pochi minuti a mezzo social e dettata dalle avverse condizioni climatiche annunciate fino a mercoledì anche dalla Protezione Civile alle 17 di oggi. Il provvedimento è stato notificato a prefettura e provveditorato. "Il rischio gelo di questa notte è previsto anche sotto i 400 metri - spiega Gaeta -. Per questo ho provveduto a chiudere le scuole. Si creano rischi per la circolazione stradale. Una scelta di prudenza che ho preso con gli altri amministratori. Domani a partire dal primo pomeriggio partirà anche uno screening per il rientro in sicurezza per il covid. Era già stato predisposto. Domani chiudiamo le scuole per l'allerta meteo e intanto domani faremo tamponi antigenici per garantire il ritorno a scuola in sicurezza . Dalle 13 in poi si faranno i test per fasce orarie, così da garantire tutti per un ritorno a scuola senza rischi, vista l'avanzata dei contagi da coronavirus".