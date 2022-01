Cede una cunetta e un camion resta in bilico con una ruota nel cemento/VIDEO Ariano Irpino, è ancora una volta Corso Vittorio Emanuele a fa parlare di sè

Si accingeva a scaricare nocciolino di sansa ad un privato, quando improvvisamente il mezzo di trasporto, è rimasto letteralmente bloccato con una ruota nel cemento, in bilico, impossibilitato a muoversi. E' successo al Corso Vittorio Emanuele ad Ariano Irpino, nei pressi dell'ospedale Sant'Ottone Frangipane.

Comprensibile lo spavento per l'autista del camion il quale solo dopo essere sceso dalla cabina si è reso conto dell'accaduto, dando subito l'allarme. In poco tempo è giunta la polizia municipale che ha immediatamente allertato l'area tecnica del Comune.

Era stato già un abitante del luogo Giovanni Vinciguerra, ad indicare la presenza in quel punto esatto del cedimento, conoscendo molto bene la strada, di una cunetta intubata adibita alla raccolta delle acque bianche di proprietà comunale. E così è stato. Si è trattato esattamente di questo.

Fortunatamente non si sono registrate conseguenze a persone e danni allo stesso camion, carico tra l'altro al di sotto della norma, sollevato mediante un mezzo meccanico munito di forche. La zona è stata al momento transennata dagli operai del comune in attesa di procedere, si spera in tempi rapidissimi alle opere di messa in sicurezza e ripristino della copertura in cemento. .