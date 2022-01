Covid, troppi contagi. Il sindaco chiude le scuole: continuo aumento dei casi L'avviso del primo cittadino di Sirignano . Anche a Quadrelle stessa scelta

"Comunicazione ufficiale : a seguito del continuo aumento dei contagi e previa comunicazione dell Asl di Avellino si avvisa che le Scuole dell obbligo resteranno chiuse fino al giorno 17 Gennaio". Così il sindaco di Sirignano in provincia di Avellino annuncia la chiusura delle scuole. Raffaele Colucci decide di chiudere per il dilagare del virus. Nel mandamento baianese da giorni si contano numerosi cluster familiari che stanno imponendo quarantene e isolamenti domiciliari per provare a fermare la corsa del virus. Anche a Quadrelle stesso provvedimento. Con ordinanza apposita firmata in data odierna dal sindaco Simone Rozza, si dispone la sospensione delle attività didattiche in presenza, di ogni ordine e grado, fino al 17 gennaio 2022. Saranno sospesi, altresì, fino a tale data, fiere ed eventi, anche a carattere privato