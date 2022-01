Ladri acrobati, colpi a raffica in paese. "Siamo nel mirino, scossi e allarmati" Montefredane, furti a raffica nelle case

Acrobati, silenziosi, determinati noncuranti dei rischi e delle temperature polari di queste notti. Tre colpi con le medesime modalità e con un bottino che non risparmia gli affetti a Montefredane, preoccupano la comunità intera.

"Il Covid-19 allenta la presa sulla nostra comunità che si trova, invece, a dover fronteggiare i ladri che hanno preso di mira nuovamente il nostro territorio. Durante la notte, appena trascorsa, si sono registrati furti che hanno scosso particolarmente la cittadinanza per il metodo con cui sono stati messi a segno. Come sempre, rivolgo un accorato appello ad affidarsi e confidare nell'incessante azione delle forze dell'ordine e della magistratura. Comprendo la rabbia e la paura, ma è doveroso mantenere la calma, limitandosi a segnalare alle forze dell'ordine eventuali presenze sospette". Così, in una nota, il sindaco di Montefredane Ciro Aquino.

In via Toppole sono entrati in azione alle ore 20, con i proprietari in casa. La signora, proprietaria della casa, spiega come abbia sentito i ladri fuggire nel momento in cui ha provato ad aprire la stanza dove i malviventi erano riusciti in pochi minuti a rubare oggetti preziosi e gioielli, in pochissimi minuti.