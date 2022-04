Biodigestore di Chianche, slitta il confronto D'Alessio-Comitato Appuntamento rinviato a venerdì 8 aprile nella sede dell'ATO

Slitta il confronto – previsto per questa mattina presso la sede dell’Ato Rifiuti di collina Liguorini – tra il Presidente dell’ente Vittorio D’Alessio ed i rappresentanti del coordinamento “Nessuno tocchi l’Irpinia”. La delegazione presieduta dal responsabile Ranieri Popoli ha disertato l’incontro per non essere riuscita a prendere visione, in tempo utile, della convocazione. Rammaricato per l’accaduto, il presidente D’Alessio ha accolto l’ulteriore sollecitazione a convocare un nuovo appuntamento già entro i prossimi giorni, prevedendo il confronto per venerdì 8 aprile alle 15 e 30 sempre presso la sede dell’Ato Rifiuti di collina Liguorini.