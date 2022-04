Donazioni pasquali di Panacea grazie alla spinta degli imprenditori Sarà una settimana santa all'insegna della solidarietà

Una sinergia ormai consolidata nel tempo e che si rafforza sempre di più, soprattutto in occasione delle festività. Come accaduto a Natale, anche per la Pasqua ormai alle porte non mancherà la solidarietà da parte dell'associazione Panacea nelle case degli arianesi e non solo.

"Intendiamo dare un piccolo sollievo alle tante famiglie che vivono purtroppo un momento di grande difficoltà, dovuto ai danni causati dalla pandemia e all'aumento di bollette salatissime - afferma Maria Spina Pratola - qui c'è gente che addirittura si è dovuta privare dell'utenza telefonica a causa dei costi troppo elevati. E' una crisi economica che non risparmia nessuno. Molte famiglie sono esasperate e non ce la fanno neppure a chiedere aiuto, per vergogna.

Vogliamo ringraziare come associazione, Farine Magiche Lo Conte, Pasta Baronia e la pasticceria Inconto per le donazioni effettuate. Un aiuto prezioso che ci permetterà di poter dare una mano a diverse famiglie in difficoltà.

La nostra sede di piano di zona è operativa per la distibuzione di pacchi alimentari e uova pasquali. Ci auguriamo di poter ricevere altri doni, da parte di imprenditori e commercianti, per poterli distribuire a famiglie davvero bisognose che non hanno neppure più il coraggio di chiedere aiuto."