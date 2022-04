Forestali, avvio degli stagionali: buone notizie dal Vallo di Lauro Proficuo incontro col neo presidente la comunità montana Partenio Valle di Lauro e la sua giunta

Con grande senso di responsabilità verso il proprio territorio, nonché verso i propri dipendenti, si è concordato l’avvio degli stagionali a decorrere dal 19 aprile con contratto aperto fino al 31 dicembre 2022 .

Inoltre, si è condiviso il percorso e la necessità di incontri monotematici nel corso di gestione anno forestale 2022. Ed in quest’ottica, si è tracciata la strada per istituire dei premi legati per obiettivi , vera innovazione in questo settore. Un sistema partecipativo dei lavoratori, che soddisfi l’esigenza dell’ente per una maggiore produttività-visibilità e contestualmente consente al lavoratore di elevare il proprio reddito nonché il riconoscimento del merito .

"In sintesi, la meritocrazia applicata - affermano Luigi Pagano Fai Cisl Irpiniasannio, Carlo Ceccarelli Flai Cgil e Antonio De Lillo Uila Uil Avellino-Benevento - ora restiamo in attesa della sola Comunità Montana Ufita per l’avvio degli stagionali, con la quale è previsto incontro domani."