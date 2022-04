Ordine e decoro nel cimitero di Ariano: arriva la raccolta differenziata Un segnale di svolta a partire dal luogo sacro grazie all'impegno dell'area tecnica comunale

Ordine e decoro nel cimitero dove per la prima volta sarà possibile effettuare la raccolta differenziata. Non un semplice esperimento ma la ferma volontà da parte del dirigente dell'area tecnica Giancarlo Corsano di dare un segnale di svolta a partire dal luogo sacro, alla luce anche del disordine venutosi a creare nel corso degli anni sia all'interno che esternamente nell'area adibita al deposito di rifiuti. Un lavoro di squadra che ha visto attivamente impegnata la macchina comunale con Rosario Vernacchia, Reffaele Melito e Nicola Pratola. Come pure preziosissimo è stato il lavoro svolto dalla squadra di operai percettori del reddito di cittadinanza.I bidoni sono stati collocati in vari punti del luogo sacro a disposizione dei visitatori. Il comune invita dunque la cittadinanza a conferire correttamente i rifiuti cimiteriali, ovvero plastica, carta, fiori e ceri, utilizzando gli appositi contenitori. Ed è sicuramente una bella notizia che arriva in queste giornate di festività pasquali che richiameranno una maggiore presenza di visitatori, provenienti soprattutto da fuori, per rendere omaggio ai propri cari.