Sirignano si appresta ad accendere la luce della pace: lettera a Papa Francesco Tutto pronto per la marcia del 25 aprile

Il raduno con la marcia per la pace in Ucraina è stata organizzata dalla confederazione internazionale dei cavalieri templari di San Bernardo di Chiaravalle, in collaborazione con le associazioni di volontariato, la protezione civile e il Comune di Sirignano.

La manifestazione vuole confrontarsi con le molteplice iniziative della confederazione cavalleresca appartenenti a vari ordini cavallereschi, confraternite ed associazioni di volontariato impegnati in un momento particolare storico in una crociata continua di aiuto umanitario e di pace.

Alla partenza, sarà accesa la luce della pace e percorrerà con le delegazioni il tragitto dal castello Caravita al monumento dei caduti in piazza municipio dove sarà ubicata e resterà accesa in ricordo di quei italiani che, impegnati in diversi paesi del mondo nelle missioni all'estero a sostegno della pace e della sicurezza internazionale, hanno perso la vita nell'adempimento del dovere, mantenendo vivo l'esempio di tanto coraggio e di tanta dedizione, mostrato dai nostri militari e civili.

Questo è il Testo della lettera aperta al santo padre Papa Francesco e agli ambasciatori Ucraini e federezione Russa.

Gentilissimi, noi poveri cavalieri di Cristo di San Bernardo di Chiaravalle messaggeri di pace, siamo riuniti per questa manifestazione di pace presso il castello di Sirignano, in occasione dell’anniversario della liberazione italiana.

Questo giorno speciale lo dedichiamo a tutte le nazioni del mondo ed ai suoi capi di governi. A loro chiediamo un mondo di pace e di fratellanza.

La guerra nasce solo da persone prive di ragione e di umanità dovuto all’egoismo di potere e di interessi senza tenere conto il valore Dell’umanità. Carissimi ambasciatori dello Stato dell'Ucraino e della Federazione Russa siate anche voi Messaggeri di Pace, nel nome di nostro Signore Gesù Cristo: Fermate questa inutile guerra che sta coinvolgendo l’umanità e in particolare i bambini innocenti che, purtroppo, pagano il caro prezzo di una assurda guerra distruttiva e nessun beneficio per l’umanità.

Rivolgiamo questa lettera anche a sua santità Papà Francesco quale Vicario di Dio e processore di San Pietro di invocare il Signore Dio padre onnipotente, su tutti i noi per aprire i cuori duri e mettere a fine alle ostilità dei potenti. No war ma pace e amore. La lettera è firmata dal sindaco Raffaele Colucci, Gpi fr Massimo Maria Civale, Gpi fr Nino Aoi, cancelliere Massimo Guerritore e tutte le delegazioni.

Il programma di lunedì 25 Aprile: ore 10:30 raduno cavalieri e dame presso castello di Sirignano. Ore 11:00 Marcia per la pace in Ucraina . Ore 11.30 deposizione corona monumenti caduti. Ore 12.00 sala consiliare comune di Sirignano sottoscrizione lettera aperta. Ore 12.30 consegna medaglia della pace e attestato di partecipazione. Gran priore internazionale Massimo Maria Civale.